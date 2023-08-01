Довелося пояснювати: Блейк Лайвлі змушена була уточнити, хто є батьком її чотирьох дітей

Кінозірки та батьки чотирьох дітей Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі, яких вважають однією з найміцніших подружніх пар у Голлівуді, відомі також тим, що люблять жартувати один з одного у соцмережах. Днями черговий жарт 35-річного Блейка спричинив комічну плутанину в інстаграмі. Частина шанувальників Лайвлі вирішила, що вона зраджує чоловіка та що Раян не є батьком її дітей. Акторці довелося давати пояснення.

Почалося все з того, що один з фанатів захопився стрункою фігурою Блейк і поцікавився, як їй вдається зберігати чудову форму, народивши чотирьох дітей. Однак запитання було складено так, що його можна було прочитати й так: «Кому ти цим зобов'язана? У тебе четверо дітей!

Зірка серіалу «Пліткарка» жартома тегнула свого персонального тренера Дона Саладіно.

Блейк Лайвлі з персональним тренером Доном Саладіно

Однак незабаром Блейк зрозуміла (а може, це Раян зажадав від дружини пояснень?), що її відповідь може бути неправильно витлумачена. Акторка поспішила виправити ситуацію.

«Чекайте, ні. Це не так. Він не батько. Він просто той, хто допомагає мені знову влізти у мій одяг після пологів. Він навіть більше, ніж тренер. Найкраща людина та друг. І це говорить багато про що», — написала Лайвлі.

Шанувальники зітхнули з полегшенням.

Раян та Блейк познайомилися на зйомках фільму «Зелений Ліхтар». Це було 2010 року. Рейнольдс тоді був одружений зі Скарлетт Йоганссон. Лайвлі зустрічалася з актором Пенном Беджлі. Незабаром сталося так, що Раян розлучився з дружиною, а Блейк розсталася зі своїм хлопцем.

Їхні знайомство та дружба переросли у роман. «Тоді ми були друзями. Я пам'ятаю, це було кумедно, тому що приблизно через рік після того, як з'явився „Зелений Ліхтар“, який провалився дуже швидко, ми обоє стали самотніми. Ми пішли на подвійне побачення. Блейк була там з іншим хлопцем, а я — з іншою дівчиною. Це було найнезручніше побачення з погляду всіх, бо ми іскрилися, як феєрверки», — пожартував в одному з інтерв'ю зірка «Дедпула».

Офіційно Рейнольдс та Лайвлі почали зустрічатися восени 2011 року, а у вересні 2012 року таємно одружилися. Тепер у них чотири дочки. Молодшу з них Блейк народила у лютому цього року.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що Раян Рейнольдс перевозить дружину та дітей із сонячної Каліфорнії до села в Уельсі.

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