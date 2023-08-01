«Заберіть у неї прапор України»: Приходько обурилася вчинком Віри Брежнєвої

Співачка Анастасія Приходько обурилася вчинком Віри Брежнєвої, яка нещодавно приїздила до Києва.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в інстграмі коротке відео одного з виступу Віри за кордоном, де вона з українським прапором в руках виконує свій російськомовний хіт «Любовь спасет мир».

Анастасію обурило те, що Віра продовжує співати російською. Приходько вважає, що артистка «намагається всидіти на двох стільцях». Вона закликала забрати у Брежнєвої жовто-блакитний прапор.

«Вона виходить в інших країнах і говорить російською, що вона — українка. Що за подвійні стандарти? Однією дупою на двох стільцях? Заберіть у неї український прапор», — написала Приходько.

Віра Брежнєва на такі закиди поки не відреагувала публічно.

Раніше повідомляли, що нібито вона відмовилась від свого російського репертуару та продає права на пісні. Схоже, ще не продала.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

120

Читайте нас у Facebook та Instagram