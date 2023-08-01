До сліз: Тіна Кароль розчулила мережу історією про ставлення її сина до смерті

Співачка Тіна Кароль розчулила мережу щемливою історією про те, як її 14-річний син Веніамін, який навчається в Лондоні, ставиться до смерті. Артистка розповіла, які слова підтримки знайшов хлопець для свого вчителя, який втратив матір.

Тіна поділилася у своєму Telegram-каналі, що сама довго не могла знайти формулювання, які б дійсно висловлювали почуття та не були банальними. Їй важко було це зробити, оскільки сама пережила біль втрати коханої людини.

«Я розгубилася і просто не знала, що написати нормального, окрім „ми поруч“ і всяке таке. Але це ж штампи і просто типові слова, яких я не хотіла писати. Не відповісти теж було не ОК», — розповіла Тіна.

Тоді вона показала повідомлення Веніаміну, щоб він написав щось від себе, і була здивована, як по-дорослому син висловив свою підтримку та співчуття, і як інакше він ставиться до смерті.

«Читаю і починаю ревіти… Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, бо боюсь говорити про смерть, бо біль — це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила, сховала, спалила. Залишились вуглі, на яких немає емоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече. Все, про що я мріяла, щоб Вєня сприймав смерть якось інакше, і от він написав те, що відчув, без допомоги чи „гугл найкращі цитати“. Це інший світогляд, і дякую тобі за це, сину. Я люблю тебе», — написала Тіна.

Вона також розповіла, що ж написав Вєня. В його повідомленні він висловив співчуття, підтримку і зазначив, що «смерть не завжди є поганою річчю».

«Коли моя мама показала мені ваш тривожний текст, я відчув похмурі почуття, що прийшли з мого серця. Але смерть не завжди є поганою річчю. Зі смертю наших улюблених членів сім'ї ми також можемо згадати їхнє життя та їхні великі досягнення. Замість жалоби давайте святкуватимемо життя вашої матері. Ваша мати мала бути великою жінкою, адже вона виховала дуже розумного сина, який допоміг мені і всій школі розвиватися. Я ще раз хотів би поділитися своїми співчуттями і бажаю, щоб ваша мати ніколи не була забута. Хай вона спочиває в мирі», — так написав хлопець.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським. Вона поділилася з прихильниками своїми думками щодо актуальної наразі теми вигорання і порозмірковувала, де брати сили, щоб бути в ресурсі.

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