«Уїльям розлютився»: Гаррі і Меган вигнали з палацу за жорстоке поводження з прислугою

Принц Вільям дуже дбайливо ставиться до всіх людей, які оточують його: готують сніданки та обіди, виховують дітей тощо. Тому інформація про те, що колишня голлівудська актриса Меган Маркл руйнує атмосферу довіри та поваги, яка склалася в сім'ї, вивела його з себе і призвела до того, що стосунки з принцом Гаррі та його дружиною виявилися розірваними ще до їхнього від'їзду до США.

Про це розповів письменник та історик Роберт Лейсі, котрий у своїй книзі «Битва братів» розкрив нові подробиці затяжного конфлікту, пишуть британські ЗМІ.

Виявляється, і без того тендітний світ між Гаррі та його братом, спадкоємцем короля Чарльза III був зруйнований через скандальну поведінку Маркла. Лейсі стверджує, що проблема досягла таких масштабів, що Вільям був змушений буквально вигнати Гаррі з палацу Кенсінгтона, яким вони керували разом.

За інформацією Лейсі, мотивом для розбірок стала інформація про те, що Меган погано поводиться з прислугою. Стверджується, що секретар Вільяма і Гаррі зі зв'язків із громадськістю Джейсон Кнауф отримав звернення від персоналу палацу: співробітники розповіли, що зазнають знущань і залякувань з боку Маркл, яка намагалася тримати всю їхню діяльність під тотальним контролем. На підставі цих скарг Кнауф склав досьє, яке надав Вільяму.

«Вільям розлютився «, — пише Лейсі. За словами письменника, принцу «подобалися» усі співробітники, з якими погано поводилася Меган. Він дійшов висновку, що актриса «фундаментально вороже налаштована» по відношенню до королівської сім'ї, а також до співробітників, «якими треба дорожити» та за яких сам Вільям «несе відповідальність».

Дізнавшись про неналежну поведінку Меган, принц по телефону зв'язався з братом — у них відбулася неприємна розмова, під час якої Гаррі кинув слухавку. «Уїльям пішов поговорити з ним особисто. Він був у шоці від того, що йому щойно розповіли про поведінку Маркл, і він хотів дізнатися, що скаже Гаррі «, — заявляє історик.

Зазначається, що Гаррі образили звинувачення брата, тоді як останній ще більше утвердився у своїх сумнівах щодо Меган. Хоча протягом 10 років вони спільно господарювали в Кенсингтонському палаці, те, що трапилося, підкосило Вільяма — він вирішив, що з нього досить, і дав доручення своїм підлеглим розпочати поділ майна. Зрештою Гаррі та Меган переїхали з Лондона до маєтку у Віндзорі, а згодом відмовилися від обов'язків членів королівської родини, пише Лейсі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у разі повернення Гаррі та його сімейства до Великобританії принц Вільям доведеться утримувати всіх їх за свій рахунок, що навряд чи є для нього райдужною перспективою.

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