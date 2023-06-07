Краще не купувати — можуть розорити: названо ТОП-5 автомобілів з найбільшою витратою палива

Як відомо, у європейських країнах велика увага приділяється заощадженню енергоносіїв. Серед найпопулярніших авто в Європі не має таких, які витрачають багато палива.

Попри те, що більшість автовиробників намагаються зменшити витрати пального своїх автомобілів, деякі покупці, як в Європі, так і в Україні, не вважають це головним критерієм при виборі машини. Вони надають перевагу потужності та швидкості перед економією.

Моделі, які споживають просто величезну кількість бензину, наводить «Автотема».

Bugatti Chiron. Згідно з EPA, Bugatti Chiron споживає 23 літри на 100 км по місту і 14 літрів на 100 км на шосе. Цей суперкар оснащений 8,0-літровим 16-циліндровим двигуном з чотирма турбонагнітачами, який виробляє приголомшливу потужність 1500 кінських сил.

Lamborghini Aventador з двигуном V12 споживає близько 18 літрів на 100 км по місту та 11 літрів на 100 км на шосе. Цей італійський суперкар розганяється до 100 км/год лише за 2,9 секунди.

Rolls-Royce Phantom оснащений 6,75-літровим двигуном V12, який споживає близько 22 літрів на 100 км по місту та 12 літрів на 100 км на шосе. Однак, власники Rolls-Royce, ймовірно, не дуже дбають про витрату палива, оскільки ця модель призначена для представництва та розкоші.

Bentley Mulsanne, флагманський седан Bentley, споживає близько 20 літрів на 100 км по місту та 11 літрів на 100 км на шосе. Він оснащений потужним 6,75-літровим двигуном V8, який здатний розігнатися до 100 км/год лише за 5,1 секунди.

Пікап F-150 Raptor споживає близько 16 літрів на 100 км по місту та 13 літрів на 100 км на шосе. Цей автомобіль має потужний 3,5-літровий двигун V6 з турбонагнітачем, який генерує потужність 450 кінських сил.

Раніше «ФАКТИ» писали про автомобілі, які найчастіше намагаються продати власники у зв'язку з проблемами при їх експлуатації.

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