Перевірте паливний фільтр: три можливі причини, чому стартер крутиться, але машина не заводиться

Ми всі були в такій ситуації, коли потрібно поспішати у важливій справі. Але коли ви намагаєтеся завести машину, вона не заводиться, скільки б разів ви не намагалися. Часто це є ознакою того, що вона потребує технічного обслуговування. Однак, залежно від того, як реагує автомобіль, може бути безліч причин, чому він не заводиться. Він може клацати, але не заводиться, прокручуватися, але не заводиться, або не робити абсолютно нічого, пише MotorBiscuit.

Причини, чому ваш автомобіль не заводиться можуть бути дійсно різні. Якщо ви коли-небудь застрягали на узбіччі дороги з автомобілем, який не заводиться, ви знаєте, як це може розчаровувати. Перш ніж викликати евакуатор або звернутися по допомогу до друзів, корисно самостійно виключити деякі можливі причини. Часто проблема полягає в чомусь незначному, що ви можете виправити самостійно, заощадивши час і гроші. Коли ваш стартер крутить, але не заводиться, це часто означає, що двигун принаймні має певні обороти. Прокручування відбувається, коли ви повертаєте ключ у замку запалювання, що запускає ланцюжок подій, які приводять двигун в дію. Якщо якісь проблеми заважають цим етапам завершитися, двигун не запуститься.

Як йдеться в публікації, є три основні причини, чому ваш автомобіль не заводиться: забитий фільтр — одна з найпоширеніших причин, чому автомобіль не заводиться. Паливний фільтр, розташований між паливним баком і паливним насосом, відфільтровує бруд і сміття, що містяться в бензині, і запобігає їх потраплянню в паливну систему. Однак з часом фільтр може забитися цим сміттям, що призведе до того, що в двигун буде надходити менше палива.

Коли в двигун потрапляє менше пального, його не вистачає для того, щоб завести автомобіль. У такому випадку найкращим рішенням буде заміна паливного фільтра. Крім того, для запобігання засміченню фільтрів у майбутньому, варто міняти фільтр після 30 000 км пробігу або кожні два роки, залежно від того, що настане раніше. Також варто перевірити паливний насос. Завдання паливного насоса полягає в тому, щоб переміщати паливо з бака в двигун. Він використовує електродвигун для створення всмоктування і витягування газу з бака. Після того, як газ вийшов з баку, він проходить через фільтр і потрапляє в двигун. Якщо паливний насос виходить з ладу, паливо не може потрапити до двигуна, що унеможливлює запуск автомобіля.

Проблема може бути пов'язана з простим реле, яке спочатку слід перевірити за інструкцією з експлуатації, або з несправним чи пошкодженим насосом. Ця проблема є відносно поширеною, особливо у старих автомобілях. Якщо ви вважаєте, що проблема в цьому, ідеальним рішенням буде звернутися до фахівця для заміни паливного насоса.

Третьою можливою причиною того, що ваш автомобіль крутить, але не заводиться, є поганий ремінь газорозподільного механізму. Вихід з ладу ременя ГРМ може призвести до катастрофічного пошкодження двигуна, що потребує повної його заміни. Така нестабільність робить його найбільш важливим елементом технічного обслуговування. Зазвичай автовиробники вказують періодичність заміни ременів ГРМ, часто в залежності від пробігу, кожні п'ять років або 60 000 км, залежно від того, що настане раніше.

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