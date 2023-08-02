Алла Пугачова схвалила: Примадонна приємно здивувала своєю реакцією на пісню «Раша, гудбай»

Українська виконавиця Вєрка Сердючка успішно виступила на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous в Юрмалі, де запалювала публіку своїми хітами, в тому числі і Dancing Lasha Tumbai.

Як відомо, після нападу росії на нашу країну у цієї пісні нова назва — Russia goodbye. І тепер Андрій Данилко у образі Вєрки Сердючки виконує її лише так.

Сама в такому варіанті вона зазвучала і на фестивалі у Юрмалі.

І коли у залі лунало потужне «Russia goodbye («Росія, прощавай», в залі сиділа Алла Пугачова, Максим Галкін і лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич.

Вони не були обурені такою «образливою» піснею, а, навпаки, з радістю реагували на хіт Євробачення та реакцію публіки на нього.

Макаревич так прокометував фестиваль: «Давайте після всіх помиїв, які вилили на фестиваль Лайми (скільки ж лайна в людях!), я вам розповім як було насправді. Було офігенно. Три дні чудової музики на сцені „Дзінтарі“ при повних залах (а зал там дуже немаленький), артисти з різних країн світу, і головне — неймовірно доброзичлива публіка. Лайма, дякую!»

Відео з фрагментом виступу Сердючки і з реакцією на це Макаревича, Пугачової та Галкіна у себе в Instagram розмістила дружина Макаревича Ейнат Кляйн, уроженка Києва. Також вона супроводила відео у вигляді синього та жовтого серця.

Нагадаємо, фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі Лайма Вайкуле цьогоріч присвятила Україні. Нашу країну Вайкуле активно підтримує від початку повномасштабного вторгнення рф. А частину зароблених від фестивалю грошей Вайкуле передасть на підтримку дітей України, які постраждали від війни. Пугачова та Галкін товаришують з Вайкуле давно. Їхні позиції з приводу російської агресії в Україні повністю збігаються. Галкіна навіть в рф об'явили іноземним агентом. Тому поджружжю разом з дітьми довелося виїхати з росії. А на завершальному концерті фестивалю в Юрмалі Галкін разом з Лаймою латиською виконали хіт радянських часів «Листя жовте», чим дуже порадували місцеву публіку.

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