«Щоб не було наступного покоління, яке зможе захищати країну»: посол Великої Британії про викрадення росією українських дітей

Представник кремля заявив, що з початку війни з України до росії було вивезено понад 700 000 дітей, більшість з яких «не мали батьківського нагляду» та були вивезені в якості жесту «доброї волі».

Незадовго до цих коментарів посол Великої Британії в Україні пані Мелінда Сіммонс заявила українському виданню «АрміяInform», що передача дітей прирівнюється до викрадення, спрямованого на розрив зв'язків з Україною.

«Це жахливо на всіх можливих рівнях, — сказала пані Мелінда. — Цілком очевидно, що, якщо ви викрадаєте дітей з країни, ви робите це для того, щоб зруйнувати ідею про те, що існує життєздатне наступне покоління, яке буде захищати країну».

Незаконна депортація дітей вважається воєнним злочином. Саме з цієї причини Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордер на арешт володимира путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової — тієї самої чиновниці, яка говорила про переміщення сотень тисяч українських дітей.

У травні Україна заявила, що щонайменше 16 000 дітей були депортовані до рф з підконтрольних росії територій в Україні під час війни.

Своєю чергою уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила «Суспільному», що озвучена російською обмудсменкою цифра у понад 700 тисяч прийнятих рф українських дітей може бути завищена.

«Кількість таких дітей, за підрахунками уповноважених органів, може становити від 200 до 300 тисяч, але, за офіційними даними, рф вивезла з України 19 564 дитини», — сказала Дар'я Герасимчук.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в росії дівчатка з України стали жертвами педофіла у дитячому таборі в Анапі.

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