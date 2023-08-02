В Україні ввели новий вид штрафів, але водіям вони повинні сподобатись

В Україні не тільки спростили процедуру складання практичного іспиту для отримання водійських прав, а й можуть запровадити нові штрафи.

Йдеться про покарання працівників автошкіл за недостатньо якісну підготовку майбутніх водіїв, повідомляє agronews.ua.



Законопроєкт № 7354 вже підтримали народни депутати.

В пояснювальній записці до документа йдеться про те, що однією з головних причин великої кількості ДТП в Україні є недостатня підготовка водіїв у автошколах. Деякі кандидати отримують дозвіл формально, але фактично не відвідують занять.

Також виникають порушення при складанні теоретичних та практичних іспитів у територіальних сервісних центрах МВС.

Це призводить до того, що водії погано знають Правила дорожнього руху, мають низький рівень навичок керування автомобілем, а деякі навіть демонструють почуття безконтрольності на дорозі.

Згідно з законом № 7354, працівників автошкіл, які порушують правила підготовки водіїв, будуть штрафувати та відсторонювати від роботи. Розмір штрафу буде варіюватися від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а період відсторонення від роботи становитиме 1 рік.

Проте такі санкції будуть застосовані лише у випадках, коли не йдеться про кримінальний злочин.

Також до адміністративної відповідальності притягуватимуться співробітники сервісних центрів МВС, які порушують правила при складанні теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення водія.

Штраф для них становитиме від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але також тільки за відсутності ознак кримінального злочину.

Тепер кандидатам не обов’язково відвідувати заняття в автошколах. Проте вони також матимуть можливість продовжувати навчання в автошколах, якщо бажають.

Раніше ми розповідали про те, кого з водіїв змусять перездавати на права.

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