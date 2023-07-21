Частину водіїв змусять перездавати на права: у МВС розповіли, кому приготуватися

Водіїв-початківців може очікувати неприємність у вигляді повторного складання іспитів у сервісному центрі МВС. Кому варто приготуватись, розповіли на офіційному порталі Міністерства внутрішніх справ України.

Так, повторно здавати на права можуть змусити автовласників, котрі лише нещодавно сіли за кермо. Справа в тому, що при зверненні до сервісного центру для обміну першого посвідчення водія їм можуть відмовити в послузі. Це станеться, якщо водій їздив не дуже акуратно і отримав більше ніж два штрафи.

«Топ-послуга ГСЦ МВС — це обмін першого посвідчення водія. Але не все так просто. Адже під час отримання цієї послуги наявність більше, ніж 2 правопорушень дасть вам відмову при обміні документу в „Дії“ та Електронному кабінеті водія», — йдеться в повідомленні відомства.

Так, якщо водій-новачок захоче обміняти права, але при цьому матиме більше двох правопорушень, його відправлять «відпрацьовувати штрафи». Порушнику доведеться повторно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Сумлінним же водіям можна замислитися не над іспитами, а над вибором нового авто для родини.

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