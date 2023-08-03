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Шоу-бізнес

«Надмір веселощів»: Женю Галича розлютили кияни

9:40 3 серпня 2023
Женя Галич

Популярний музикальний гурт O. Torvald видав мініальбом — серію реальних голосових повідомлень військових, які воюють під Бахмутом. Лідер гурту Женя Галич, який нещодавно був відзначений Орденом «За мужність» ІІІ ступеня, таким чином прагне нагадати українцям, що війна триває, а військові на фронті потребують міцного тилу. Відомо, що з березня 2022 року музикант служить лейтенантом ЗСУ. Його підрозділ з квітня до червня виконував бойові задачі саме в Бахмуті.

«Під час цього мені в голову прийшли деякі рядки, які ми просто накидали в телефон, і на цьому там все закінчилось, — розповів Женя у проєкті «Ранок вдома». — Коли ми повернулися, на жаль, у нас були загиблі й це дуже психологічно вплинуло на мене. Я вирішив дописати цей трек. А коли я приїхав до Києва і побачив, що там війна майже закінчена, і в людей надмір веселощів, то мені захотілося нагадати про те, що війна триває. Ми зі звукорежисером Костею записали трек, який зветься «Голосові».

Попри війну, Галич вважає, що потрібно жити повноцінним життям.

«Але не потрібно зловживати нормальним життям, — звернувся до українців музикант. — Потрібно навчатися. Рано чи пізно так, чи інакше хлопців потрібно буде міняти. Ходіть на якісь тактичні курси. Наприклад, можна витратити час на те, щоб десять раз за день попити кави. Можна ці гроші закумулювати й сходити на курси з такмеду, або піти на стрілецькі курси. Донатити, звичайно, треба. Виберіть собі фонд або підрозділ і допомагайте їм».

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка SHADU підкорила британський лейбл та презентувала мініальбом.

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