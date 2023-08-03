Кабмін змінив термін виплати допомоги переселенцям: що важливо знати

У серпні запрацювали нові правила стосовно виплат переселенцям, які були ухвалені урядом минулого місяця.

Як уточнюють в Міністерстві соціальної політики, йдеться про зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО — вони спрямовані на фокусуванні підтримки на найбільш незахищених громадян і родин, що перебувають у скруті.

Серед низки змін — запровадження двох виплатних періодів для ВПО, замість трьох, як це було раніше. Віднині Мінсоцполітики перераховуватиме бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

«Відповідно, у серпні 2023 року нарахування та виплата допомоги на проживання переважній більшості внутрішньо переміщених осіб відбудеться після 15 серпня. 28 серпня відбудеться нарахування та виплата допомоги тим, кому вона призначена або донарахована вже після 15.08.23», — зазначили в міністерстві та додали, що розмір виплат не змінюється: 2 тис грн — на дорослого ВПО, 3 тис грн — на одну дитину-переселенця або особу з інвалідністю-ВПО.

У той же час уряд вирішив відтермінувати ще одне положення, що стосується порядку нарахувань виплат ВПО. Раніше планувалося, що з 1 серпня за оформленням допомоги на проживання мала б звертатися одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йшлося про родини, які вперше звертаються по допомогу. Набуття чинності цього положення перенесли на 1 листопада поточного року.

Фото Pixabay

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