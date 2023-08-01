Кабмін відклав до листопада запровадження нового правила для переселенців: про що йдеться

З 1 серпня набувають чинності нові правила, що стосуються отримання виплат переселенцями. Зокрема, поновлюється ідентифікація отримувачів пенсій та соцдопомоги з числа ВПО. Втім, введення в дію однієї з новацій відклали.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, за оформленням допомоги на проживання з 1 серпня мала б звертатися одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

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«Ці нововведення мали набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Але уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Мінсоцполітики зазначали, що для всіх ВПО, які отримують допомогу і знаходяться в Україні, з 1 серпня 2023 буде автоматично продовжено виплату ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень, для інших осіб — 2 тисячі гривень.

Фото зі сторінки «Укрзалізниці»

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