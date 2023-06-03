Потрібно лише 10 хвилин: як батькам оформити свідоцтво про народження дитини онлайн

З початку червня батьки можуть оформити онлайн свідоцтво про народження дитини.

Про це йдеться у повідомленні на порталі застосунку «Дія».

Що для цього потрібно

Зареєструватися вбо авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.

Заповнити онлайн-форму та обрати послуги, яку ви хочете замовити.

Підписати заяву електронним підписом.

Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом якщо:

батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюб або мають різні прізвища;

батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами.

Посилання на заяву на порталі «Дія» надійде другому з батьків на електронну пошту.

Заяву про державну реєстрацію дитини буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку. Щойно свідоцтво буде готове — на електронну пошту надійде лист. Документ можна буде забрати у відділі ДРАЦС або ж отримати поштою.

Після отримання оригінала документа батьки можуть додати свідоцтво про народження дитини у застосунок «Дія».

При цьому увагу українців звертають на той факт, що зареєструвати народження малюка, а також замовити інші державних послуг, потрібні для дітей, можна лише на порталі, а не в застосунку «Дія».

Нагадаємо, що через портал «Дія» можна також подати заяву про набуття чи поновлення статусу зареєстрованого безробітного або його припинення.

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