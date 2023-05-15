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Суспільство та люди

Сервісні центри МВС почали надавати послуги за закордонним паспортом у «Дії»

16:39 15 травня 2023
Сервісний центр МВС

У сервісних центрах МВС, роботу яких планують цього року оптимізувати, віднині можна отримати послуги і за закордонним паспортом або його е-варіантом у «Дії».

Як повідомляють у Мінреінтеграції, уряд ухвалив відповідну постанову, яка розширює перелік документів, що надаються особою для отримання послуг у сервісних центрах МВС. До цього у переліку був лише внутрішній паспорт громадянина України.

«У МВС нагадують, що паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів, таких як: здача теоретичних і практичних іспитів, отримання посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів тощо. Якщо громадянин надає ID-картку без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію свого місця проживання, він має також надати довідку про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї весни можна знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн через електронний кабінет водія. У сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, так і для авто з неформатним місцем закріплення — так звані «американські».

Фото зі сторінки Мінреінтеграції у соцмережах

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