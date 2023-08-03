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В родині Ольги Сумської сталося горе

16:12 3 серпня 2023
Ольга Сумська

В родині українських артистів Ольги Сумської та Віталія Борисюка сталося горе. Пішов з життя батько чоловіка акторки — Микола Петрович Борисюк. Про це Ольга повідомила на своїй сторінці на фейсбуці, висловивши співчуття рідним — своєму чоловікові Віталію та його сестрі Наталі.

«Пішов з життя Микола Петрович Борисюк… Глибокі співчуття. Світла памʼять нашому дорогому, найдобрішому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний», — написала Ольга під фото, де щаслива родина позує разом.

Причину смерті Ольга не повідомила.

В коментарях прихильники висловлюють родині співчуття та підтримку.

Раніше зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко розповіла про горе в родині. Від тяжкої хвороби помер батько її чоловіка Андрія Федінчика.

«ФАКТИ» також повідомляли про смерть знаменитої співачки та актриси Джейн Біркін.

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