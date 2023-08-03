За даними британської розвідки, країна-окупантка вперше широкомасштабно формує нові бойові підрозділи для війни проти України, де вже ліквідовано понад 245 тисяч окупантів. Кілька з'єднань, ймовірно, були сформовані за останні два місяці, в тому числі 25-а армія, заявило Міністерство оборони Великобританії. З початку вторгнення в лютому 2022 року росія в основному поповнювала існуючі підрозділи мобілізованими резервістами і не створювала абсолютно нових з'єднань, йдеться в повідомленні.

«Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом показав себе погано, — заявили в Лондоні. — росія, швидше за все, розгорне будь-яке нове формування в якості резервних сил в Україні. У довгостроковій перспективі, однак, росія прагне зміцнити свої сили по відношенню до НАТО».

Аналітики висловили скептицизм: «Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити навіть нову армію».

Раніше повідомлялося, що Кремль наказав своїм воєнкорам не розповідати про руйнування російських ліній постачання.

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