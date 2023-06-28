Просто вітамінна бомба: переваги вишні для схуднення, здоров’я серця та гарного сну

Кожен любить ласувати соковитими червоними вишнями протягом літнього сезону. Ягоду можна їсти сирою, а можна використовувати у різноманітних рецептах, таких як торти, пироги, пиріжки та чизкейки. Вона є чудовим доповненням до йогурту або пластівців на сніданок. Але мало хто знає, що цей смачний фрукт має безліч корисних для здоров'я властивостей, пише food.ndtv.com.

Вишня містить гормон мелатонін, який сприяє хорошому, спокійному сну. Мелатонін — це гормон, що виробляється шишкоподібною залозою головного мозку. Відомо, що він регулює цикли сну і неспання та контролює внутрішній годинник організму.

Якщо ви плануєте скинути зайву вагу, не забудьте додати вишню до свого раціону. Вишні низькокалорійні, а це означає, що чашка вишень містить менше ніж 100 калорій. Вони багаті на вітаміни, які зміцнюють ваш метаболізм, і мають помірний вміст води, яка виводить токсини з організму. Вишні містять велику кількість калію, а отже, допомагають виводити надлишок натрію з організму і збалансовують кількість калію і натрію, що автоматично допомагає підтримувати рівень кров'яного тиску.

Антиоксиданти, присутні у вишні, що називаються антоціанами, допомагають знизити рівень поганого холестерину, регулюють кров'яний тиск і борються з вільними радикалами, які можуть спричинити запалення. Це знижує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Вишня багата на антиоксиданти, а, як ми знаємо, антиоксиданти борються з вільними радикалами, які роблять шкіру тьмяною. Це робить вашу шкіру молодшою та здоровішою. Вишні допоможуть видалити темні плями на шкірі, появу яких спричиняє сонце. Просто розімніть кілька вишень і змішайте їх з дрібкою куркуми та чайною ложкою меду. Нанесіть цю пасту на 10−15 хвилин, а потім змийте. Вона покращує колір шкіри.

Боретеся з тьмяним і млявим волоссям? Вишня містить вітаміни групи В, вітамін А та вітамін С, які запобігають пошкодженню та ламкості волосся й підтримують шкіру голови зволоженою.

При підвищеному вмісті кислоти в організмі вишня може стати в пригоді для збалансування рівня Ph, нейтралізуючи його та запобігаючи проблемам зі шлунком, таким як кислотність або розлад травлення.

А як приготувати смачні млинці з вишнею, сиром та маком, розповіла фудблогерка Юлія Сімончук.

Фото Pixabay

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