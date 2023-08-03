«До останнього сподівалися, що він виживе»: після важкого поранення помер воїн з Калуша

Останній спочинок на кладовищі у Кропивнику на Прикарпатті знайшов полеглий герой Роман Мельник. Він — гідний, чесний, порядний. Ще, здавалося, усе життя попереду. У лютому захиснику виповнилося 35 років, повідомляє Андрій Найда, голова Калуської міської територіальної громади.

Захисник навчався у ліцеї № 2, потім вступив до хіміко-технологічного технікуму. Обрав за спеціальність механіка. Освіту продовжував у НУ «Львівська політехніка», де здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Ще під час навчання у технікумі захопився легкою атлетикою. Пізніше серйозно займався боксом.

«Це саме з Романом я полюбив біг. Він дуже витривалий, любив бігати на довгі дистанції — 10−15 км», — згадує товариш Роман Кобута.

Відомо, що Роман Мельник працював на нафтохімічному підприємстві у Калуші. Пізніше виїздив на роботу за кордон. 2014 року пережив важку втрату: померла мати. Із найближчих рідних у Романа залишилися тільки вуйко і бабця…

«На війну Роман пішов з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Воював вірно і самовіддано. Служив навідником штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти штурмового батальйону. Калушанин помер уночі 31 липня від травм, отриманих унаслідок підриву на міні під час контрнаступу на Запоріжжі. Друзі і рідні до останнього сподівалися, що він виживе, однак, не судилося. Навіть після перевезення у госпіталь у Дніпрі, а потім — гелікоптером — і у Головний клінічний військовий госпіталь у Києві, життя Романа, на жаль, обірвалося», — додає голова громади.

Співчуття з приводу смерті товариша у мережі висловлюють воїни-побратими.

«Постійно просив мене вчити тебе воювати. А в результаті я вчився в тебе чогось більшого… Вчився безкомпромісної справедливості, цілеспрямованості і справжній, непідробленій бойовій дружбі і повазі! По тобі залишиться слід в моєму серці! Вічна пам'ять і слава тобі, Чорний!» — написав Дмитро Сеньків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув актор «Носорога» Євген Світличний.

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