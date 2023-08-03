«Хейт може бути корисним»: у Міноборони прокоментували призначення американки-трансгендера спікером ЗСУ

Новим спікером Сил оборони стала трансгендер із США Сара Ештон-Чірілло. Ця новина змусила жителів країни-агресорки буквально битися в істериці та виливати у мережу хвилі хейту.

Призначення Ештон-Чирілло прокоментувала заступник голови Міноборони України Ганна Маляр, наголосивши, що «хейт може бути корисним». Вона розповіла, що Сара Ештон — американка, яка з березня 2022 року захищає Україну. Вона служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом та є бойовим медиком, має поранення.

«Та найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію — обʼєктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду. У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28.3 млн користувачів. Тож, чому так збудились хейтом ворожі соцмережі, зрозуміло. Втім, це лише збільшило аудиторію Сари», — написала Маляр.

Як писали «ФАКТИ», у війні з російськими окупантами на боці нашої держави воюють не лише українці, а й чимало іноземців. Й, на жаль, роблять це й ціною власного життя. Одним з таких став 27-річний американець Крістофер Джеймс Кемпбелл. За його плечима — служба в армії США в Кувейті та Іраку. Після хлопець отримав грант на здобуття освіти й вивчав генетику. Він міг би спокійно жити зі своєю родиною у Флориді, але дізнавшись, що російські війська вдерлися в Україну, залишив все та прилетів, щоб допомогти країні, яка тоді була для нього чужою. 6 квітня життя Крістофера під Бахмутом обірвав ворожий обстріл. Він став першим воїном з Інтернаціонального легіону, якого поховали в Україні. Бо так він заповів…

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