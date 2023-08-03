Нічна атака дронів на Київ: військова адміністрація повідомила про наслідки

У ніч проти четверга, 3 серпня, рашисти влаштували чергову, вже восьму поспіль масовану атаку баражуючими боєприпасами «Shahed» по Києву — на підльоті до столиці українські захисники знищили майже півтора десятка повітряних цілей.

«Ця повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться! Вірте в Перемогу!» — зазначив начальник КМВА Сергій Попко та додав, що, за попередніми даними, в столиці обійшлося без руйнувань та жертв.

За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, в регіоні також не зафіксовано влучань. Попередьно, падіння уламків також шкоди на завдали.

В командуванні Повітряними силами ЗСУ поточнили, що вночі противник атакував з північного напрямку (Брянська область) — було зафіксовано пуски 15 баражуючих боєприпасів, які всі були збиті засобами ПС у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

«За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні.

Тим часом речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що після нічної атаки «шахедами» росія вивела 17 кораблів у Чорне море та один — в Азовське. На чергуванні — два ракетоносії, загальний залп — 12 ракет «Калібрів».

«Після паузи ворог знову вивів ракетоносії. І це якраз після „шахедної“ атаки. Аналіз свідчить, після неї може йти ракетна», — зазначила вона.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російська федерація завдала удару іранськими БпЛА типу «Shahed» — українська ППО знищила 23 баражуючих боєприпасів. Також ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Протягомзазначеного часу відбулося 44 бойових зіткнення:

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.

Втрати ворога станом на ранок четверга, 3 серпня, склали:

Фото Генштабу

«Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого «мвс днр», проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості. Також встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації. Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень. В той же час переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік рф, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого «мвс днр», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках Микола Маломуж назвав Запорозький напрямок основним стратегічним для можливого наступу — рух на Мелітополь, Бердянськ, Токмак відкриє можливості перекриття для ворога сухопутного коридору в окупований Крим.

Ілюстративне фото зі сторінки поліції Київщини

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