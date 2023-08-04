Четвертий день серпня буде дуже вдалим для представників багатьох знаків зодіаку, вважають астрологи.

Декому прийде допомога та підтримка від людей, від яких вони цього точно не очікували. Крім того, може розпочатися нова співпраця, яка виявиться плідною, пише Ukr.Media.



Овен

День складається вдало. У вас з'являються чудові ідеї, реалізацію яких не потрібно відкладати: зробити перші кроки у вибраному напрямку варто негайно. Ділове чуття представників знака буде дуже гострим, ви зможете укласти вигідні угоди, ухвалите рішення, завдяки яким ваші доходи незабаром помітно збільшаться.

Сьогодні Овни мають сприятливий день для публічних виступів, відвідування багатолюдних заходів. Ви на всіх справите гарне враження, покажете себе з найкращого боку. Ймовірний початок романтичних історій.

Телець

Дуже вдалий день. Єдине, що потрібно від вас, щоб досягти успіху — це реально оцінити ситуацію, що склалася, не витати в хмарах. Мріяти, звичайно, дуже приємно, але що раніше ви перейдете до конкретних дій, то краще. Корисно відвідувати конференції та семінари, а також влаштовувати наради, радитися з колегами та партнерами.

Сьогодні у Тельців не виключені знайомства, які матимуть романтичне продовження, може виникнути симпатія до людини, з якою ви пов'язані діловими відносинами. Довіряйте своїй інтуїції: вона спрямує вас на вірний шлях.

Близнюки

Дуже плідний день. Ви встигнете досягти багато чого, навіть якщо обставини будуть складатися не найсприятливішим чином. Вдалими виявляються імпровізації; оточення ні за що не здогадається, що ви не слідуєте заздалегідь складеному плану, а намагаєтеся отримати максимум користі з ситуації, що змінюється.

Сьогодні у Близнюків імовірні цікаві знайомства, зустрічі з людьми, у яких можна буде багато чого навчитися. Ділове чуття буде дуже гострим; там, де справа стосується грошей, Близнюки свого не упустять. Збираючись у поїздки, майте на увазі: у дорозі можливі затримки.

Рак

Сприятливий день. Ви зможете досягти значних успіхів, якщо розраховуватимете, головним чином, на власні сили і вважаєте за краще діяти, а не чекати біля моря погоди. У діловій сфері варто виявити твердість. Колеги та партнери поважатимуть вас і зважатимуть на вашу думку, це багато чого спростить.

Життєвий досвід та інтуїція сьогодні допоможуть Ракам уникнути проблем у особистих стосунках. Навіть якщо виникнуть розбіжності з близькими, вам вдасться швидко відновити мир та порозуміння. Можливі романтичні сюрпризи.

Лев

Добре проходять ділові зустрічі, на важливих переговорах ви зможете відстояти свою думку. Дуже вдалими будуть публічні виступи. Чим більше людей вас слухає, тим впевненіше ви почуваєтеся, тим простіше вам заволодіти увагою аудиторії. Можливі привабливі пропозиції щодо роботи. Деякі Леви мають шанс зайняти високу посаду.

На одних представників знака сьогодні чекають хороші новини та приємні сюрпризи, інші отримають інформацію, яка незабаром стане в пригоді. Важливо уважно спостерігати за тим, що відбувається довкола — це допоможе уникнути помилок.

Діва

Прекрасний день. Ви відчуєте прилив сил і енергії, зрозумієте, що готові гори перевернути, якщо це буде потрібно. Імовірні значні успіхи в роботі, можливий справжній прорив у справах, які для вас особливо важливі. Ви не тільки дбаєте про свої інтереси, а й допомагаєте людям, які опинилися в скрутному становищі, не відмовляєте в підтримці тим, хто її потребує; це дає змогу налагодити добрі стосунки з оточенням.

Сьогодні у Дів можливі грошові надходження; не виключено, що у ваше розпорядження потрапить значна сума. Із покупками краще не поспішати: навряд чи вибір, зроблений поспіхом, буде вдалим.

Терези

Сприятливий день для роботи, особливо інтелектуальної. Ви чудово справляєтеся з вирішенням багатьох завдань, досягаєте успіху у справах, що потребують уваги до деталей та обліку різних факторів. Сьогодні у Терезів буде можливість навчитися чогось нового, значно розширити кругозір, а також познайомитися з людьми, чий багатий життєвий досвід виявиться вам корисним.

Імовірні незаплановані візити, не виключено, що гості затримаються у вас надовго, і ви будете раді. На деяких представників знака чекають знайомства, які виявляться корисними з ділової точки зору, допоможуть піднятися службовими сходами.

Скорпіон

Вранці не виключені дрібні неприємності, але їх не варто сприймати близько до серця, оскільки все швидко владнається. Частина дня, що залишилася, складається у Скорпіонів виключно вдало, особливо для тих, хто ставить перед собою високі цілі і будує грандіозні плани. Рішучість та хоробрість сьогодні сприяють успіху; винахідливість теж не буде зайвою.

Зверніть увагу, як складаються відносини з близькими. Ви пишаєтеся своїми досягненнями (зрозуміло, не безпідставно), тому часом поводитеся зарозуміло; трохи самоіронії не зашкодить.

Стрілець

День складається суперечливо і неоднозначно, доведеться понервуватись. Не втрачайте оптимізму, не здавайтеся, якщо на шляху виникнуть перепони: ви досягнете свого, хоч і не одразу. Важлива розбірливість у контактах, особливо ділових, оскільки сьогодні довкола вас буде багато сумнівних особистостей.

Вдалий день з погляду фінансів, сьогодні у Стрільців можливі несподівані грошові надходження, пропозиції, які обіцяють великий прибуток. Буде нагода зробити щось корисне для близьких, подбати про членів сім'ї. Ймовірні подорожі; зміна обстановки дуже корисна.

Козоріг

Плідний день, можна встигнути дуже багато. Представники знака приймають важливі рішення і не помиляються, навіть якщо мають мінімум інформації. Буде можливість набути якихось корисних навичок, освоїти нову сферу діяльності; перші успіхи не забаряться.

Сьогодні у Козорогів слушний день для відкритого та конструктивного обговорення будь-яких питань, від робочих до особистих. Ви легко розлучаєтесь з тим, що заважало рухатися вперед, насолоджуватися життям, тішити себе та оточення. У романтичних стосунках можуть відбутися значні зміни з вашої ініціативи.

Водолій

Складний день, коли не все виходить так, як хотілося б. Багато Водоліїв припускаються помилок у спілкуванні з людьми, ображають тих, чиїм розташуванням дорожать, ризикують втратити підтримку союзників, втратити вірних помічників. Є й інша небезпека — потрапити під поганий вплив, ухвалити рішення, про які пізніше доведеться шкодувати.

Сьогодні можливі фінансові втрати, марні витрати. Гроші йдуть швидше, ніж зазвичай. Намагайтеся зберігати розсудливість і не піддаватися швидкоплинним поривам. Передбачливість та обережність допоможуть мінімізувати вплив негативних тенденцій.

Риби

Початок дня проходить досить напружено, тим часом важко зберігати спокій. Багато Риб починають панікувати, припускаються помилок. Але якщо ви сьогодні не підете на поводу у емоцій, серйозних проблем не виникне, а з дрібними труднощами вдасться швидко впоратися.

У другій половині дня вплив позитивних тенденцій починає посилюватися, з'являється впевненість у своїх силах, розуміння, що потрібно зробити, щоб досягти бажаного. Можливі грошові надходження чи пропозиції, що дозволять швидко заробити. Завдяки новим знайомим перед вами відкриється шлях великого успіху.



Також знавці Східної астрології нагадують, що 4 серпня — день Дерев'яного Коня або в його жіночому варіанті — Чарівної Конячки-Модниці.

Коні — надзвичайно позитивні істоти, які завжди радують оточення своєю присутністю. З ними приємно працювати, спілкуватися і взагалі мати справу, адже люди, які народилися в день або рік Коня, притягають всіх своєю щирістю і роблять світ кращим.

Зазвичай Коні не мають ворогів, а їх доброта і позитивна енергія не залишають нікого байдужим. Жодна людина навіть не зможе знайти в собі думку побажати їм щось погане, оскільки вони випромінюють такий сильний позитив, що приносять радість і надихають оточення.

Народжені в день Коня чоловіки і жінки часто стають спортсменами-чемпіонами, письменниками, дизайнерами і стилістами, адже в них на генетичному рівні закладено любов до прекрасного та бажання дарувати друзям і знайомим щастя.

«Якщо ви чуєте внутрішній голос, що вказує на те, що ви заслуговуєте на краще в житті і на роботі, не ігноруйте його. Перегляньте свої умови праці, можливо, вам належить отримати кращу винагороду за вашу велику доброту, талановитість і наполегливу працю, адже ви заслуговуєте на більше, ніж ви маєте зараз», — радять знавці Східної астрології.

Зрозуміти характер Коня допоможе короткий відеоролик.

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