Українка Костюк обіграла першу ракетку Франції на турнірі у Вашингтоні: відеоогляд матчу

Справжню сенсацію створила на престижному турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США) із призовим фондом 780 тисяч доларів, де Еліна Світоліна знищила на корті першу ракетку росії, українська тенісистка Марта Костюк (34-а позиція у світовому жіночому рейтингу).

Наша 21-річна співвітчизниця зустрічалася із шостою ракеткою світу француженкою Каролін Гарсією і в двох сетах поклала на лопатки півфіналістку US Open-2022, не дозволивши іменитій суперниці взяти жодного гейму на своїй подачі, — 6:2, 6:3.

За найрейтинговішу перемогу в кар'єрі (раніше Марта лише одного разу перемагала суперницю з топ-10 — дев'яту ракетку світу Марію Саккарі з Греції на Вімблдоні-2023) українка заробила 22 800 призових і тепер чекає зустрічі у чвертьфіналі з чинною чемпіонкою турніру у Вашингтоні росіянкою Людмилою Самсоновою (8-а).

Нагадаємо, що також у чвертьфіналі зіграє й Еліна Світоліна (27-а). Найкраща тенісистка України зустрінеться з четвертою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою (4-та), якій раніше програла два матчі з трьох.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна зіпсувала олімпійській чемпіонці день народження на престижному турнірі в США.

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