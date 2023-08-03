Світоліна знищила першу ракетку росії на турнірі в США: відеоогляд матчу

Продовжує успішний виступ на престижному турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США) із призовим фондом 780 тисяч доларів найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (27-а у світовому рейтингу).

У рамках 1/8 фіналу наша співвітчизниця, яка дійшла зовсім нещодавно до півфіналу Вімблдону, зустрічалася з першою ракеткою росії Дар'єю Касаткіною (11-а). Раніше суперниці сім разів зустрічалися на кортах, і в усіх випадках перемагала українка, у тому числі й на «Ролан Гаррос"-2023. Перемогла й у восьмий раз, причому зробила це дуже впевнено, буквально знищивши суперницю на корті в двох сетах — 6:2, 6:2.

«Завжди, коли я граю із Дар'єю, я намагаюся боротися, — поділилася своїми емоціями переможниця після матчу. — Вона важка суперниця, тому я щоразу намагаюся перебити ще один м'яч через сітку, самій диктувати гру. Дуже рада, що я виграла сьогоднішній матч, особливо за такої спекотної погоди. Як мені вдалося адаптуватися до умов з огляду на попередній нічний матч? Що ж, по-перше, треба підтримувати водяний баланс. Так, пити воду, не поспішати між розіграшами, дихати, намагатися охолонути наскільки це можливо. Це однозначно складні умови, тож треба не поспішати та концентруватися на тому розіграші, який граєш зараз».

Гарантувавши собі 22 800 доларів призових, Світоліна зіграє у чвертьфіналі з переможницею поєдинку між американкою Джессікою Пегулою (4-та) та її співвітчизницею Пейтон Стірнс (59-а).

Нагадаємо, що окрім Світоліної, також у другому раунді турніру у Вашингтоні зіграє ще одна українка Марта Костюк (34-та), яка має зустрітися з шостою ракеткою світу француженкою Каролін Гарсією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Людмила Кіченок сенсаційно стала чемпіонкою Вімблдону в міксті.

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