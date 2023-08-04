Везіння потрібне всім: якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня

В наш непростий час кожна людина хотіла б знати, що зірки перебувають на її боці, впевнені астрологи.

На жаль, обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності, пише сайт з гороскопами.

Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 4 серпня?

Енергії дня такі, що необхідно бути уважними й обережними — необачність і безтурботність можуть дорого коштувати. Не варто нікому — навіть якщо йдеться про близьких людей — вірити на слово, це той випадок, коли варто дотримуватись принципу «довіряй, але перевіряй».

Побоювання повинні викликати будь-які нові — неперевірені — ідеї та пропозиції, оскільки вони можуть виявитися ілюзією, обманом чи помилкою. Небажано давати обіцянки, навіть якщо вони стосуються походу з дитиною до кафе поїсти морозива — дотриматися слова з якоїсь причини не вдасться.

Скорпіон (24.10 — 22.11)



Скорпіони можуть зіткнутися із заздрістю з боку когось із людей в їхньому оточенні — можливо, і близьких, але незважаючи на негативні емоції, які це у них викличе, зірки стверджують: те, що сталося — привід не для засмучення, а для гордості. Якщо представникам знака заздрять — незалежно від того, стосується це їхньої професійної діяльності чи особистого життя — отже, вони досягли становища, про яке решта може лише мріяти.



Нагадаємо, що раніше уродженка України астрологиня Анжела Перл поділилися «уточненим» гороскопом на серпень, який може більш точно визначитися з планами на найближчі тижні.

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