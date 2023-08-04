Ідеальна пара: Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс проводять відпустку в Портофіно (фото)

Зірки Голлівуду Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс, які у травні разом з'явилися на червоній доріжці Канського фестивалю, насолоджуються відпочинком на італійських курортах. Своєю «базою» подружжя, які живуть у шлюбі вже 23 роки, обрали Портофіно. Звідти вони іноді вирушають на яхті вздовж мальовничого узбережжя, щоб знову повернутися до красивого міста та повечеряти там із друзями.

Кетрін і Майкл на яхті з друзями

Улюбленим місцем для 78-річного Дугласа та 53-річної Кетрін став ресторанчик Ristorante Puny. Заклад користується популярністю і вважається найкращим серед знаменитостей та місцевих жителів.

Ресторан Ristorante Puny в Портофіно користується популярністю у знаменитостей та місцевих жителів

Папараці сфотографували там зіркову пару увечері 2 серпня. Зета-Джонс виглядала неймовірно у біло-блакитній довгій сукні-кімоно Camilla за 1100 доларів. Літній образ успішно доповнювали туфлі на платформі від Chanel.

Дуглас був у синій сорочці (в тон сукні дружини), кремових льняних штанах та коричневих мокасинах.

Папараці сфотографували зіркову пару, коли Кетрін та Майкл виходили з ресторанчика Ristorante Puny

Подружжя трималося за руки, демонструючи, що їхні взаємні почуття анітрохи не ослабли майже через чверть століття спільного життя.

Майкл і Кетрін зустрілися вперше у 1998 році на кінофестивалі у Довілі. Дуглас привіз туди трилер «Ідеальне вбивство», в якому він зіграв разом із Гвінет Пелтроу. Зета-Джонс рекламувала «Маску Зорро», де її партнерами були Антоніо Бандерас та Ентоні Хопкінс.

Як потім розповідав Майкл, незабаром після цієї першої зустрічі він набрався нахабства і просто сказав Кетрін: «Я хочу стати батьком твоїх дітей». І це спрацювало. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку в 2000 році. Незабаром у них народилися син Ділан та дочка Керіс.

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