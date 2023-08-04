Ідеальна пара: Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс проводять відпустку в Портофіно (фото)
Зірки Голлівуду Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс, які у травні разом з'явилися на червоній доріжці Канського фестивалю, насолоджуються відпочинком на італійських курортах. Своєю «базою» подружжя, які живуть у шлюбі вже 23 роки, обрали Портофіно. Звідти вони іноді вирушають на яхті вздовж мальовничого узбережжя, щоб знову повернутися до красивого міста та повечеряти там із друзями.
Улюбленим місцем для 78-річного Дугласа та 53-річної Кетрін став ресторанчик Ristorante Puny. Заклад користується популярністю і вважається найкращим серед знаменитостей та місцевих жителів.
Папараці сфотографували там зіркову пару увечері 2 серпня. Зета-Джонс виглядала неймовірно у біло-блакитній довгій сукні-кімоно Camilla за 1100 доларів. Літній образ успішно доповнювали туфлі на платформі від Chanel.
Дуглас був у синій сорочці (в тон сукні дружини), кремових льняних штанах та коричневих мокасинах.
Подружжя трималося за руки, демонструючи, що їхні взаємні почуття анітрохи не ослабли майже через чверть століття спільного життя.
Майкл і Кетрін зустрілися вперше у 1998 році на кінофестивалі у Довілі. Дуглас привіз туди трилер «Ідеальне вбивство», в якому він зіграв разом із Гвінет Пелтроу. Зета-Джонс рекламувала «Маску Зорро», де її партнерами були Антоніо Бандерас та Ентоні Хопкінс.
Як потім розповідав Майкл, незабаром після цієї першої зустрічі він набрався нахабства і просто сказав Кетрін: «Я хочу стати батьком твоїх дітей». І це спрацювало. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку в 2000 році. Незабаром у них народилися син Ділан та дочка Керіс.1