«Тепер вони ще ближче до серця»: Макс Барських переклав свої хіти українською

Популярний артист Макс Барських, який взяв участь у фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, випускає новий альбом україномовних пісень «Зорепад».

Майбутній реліз, восьмий в дискографії артиста, умовно можна розділити на дві частини: це переклади головних хітів музиканта, які виконавець вже презентував своїм прихильникам під час туру «Знайти себе», а також 6 абсолютно нових композицій.

«Новий альбом „Зорепад“ та всі пісні, які увійдуть до нього, я виношував майже рік. Проїхавши містами України й зустрівши своїх людей, я відчув потребу подарувати улюблені пісні українською мовою. Просто хочу, щоб вони належали нам з вами та нашим дітям! „Тумани“, „Береги“, „Подруга- ніч“, „Лий, не жалій“ — усі вони лунатимуть соловʼїною в студійній якості. Тепер вони ще ближче до серця», — прокоментував Макс Барських.

Він представив перший сингл — переклад українською «Тумани».

Раніше продюсер та режисер Алан Бадоєв пояснював, чому Барських не перекладає свої пісні російською.

На одному з концертів на артиста навіть викликали поліцію за російськомовну пісню. Попри все, Макс поступово переклав свої хіти, які зазвучали по-новому.

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