«Рідні мого хлопця не сприймали мене»: Даша Астаф’єва вперше розповіла про нового бойфренда та кардинальні зміни у житті

Популярна артистка та волонтерка Даша Астаф’єва, яка раніше заінтригувала зізнанням про особисте життя, трохи відкрила завісу таємниці та розповіла про свого хлопця. За словами зірки, вони познайомилися під час війни. Зараз вони працюють разом над спільним проектом — «UnderBooks». Це книжковий за стосунок з творами українських авторів.

Розкривати особу свого коханого Даша поки не хоче. Каже, що переосмислила своє життя і зробила висновки. В тому числі, стосовно кар’єри. Артистка не бачить майбутнього в шоу-бізнесі. Вона не може співати з двох причин: через невдалу операцію на голосових зв’язках, а також через те, що не бачить сенсу у своїх колишніх піснях.

«Я поки співати не можу. Фізично це не реально. Я зараз дуже уважно ставлюся до української творчості. Я відмовилася від своїх пісень. Я не вважаю що зараз час для розваг. Сьогодні у мене просто не повертається язик і нема бажання. Я постійно уявляю, як там військовим… Їм точно зараз не до „Авокадо“ і не до „на цепкие веревки привяжу твое тело“. Ну і самій мені… Я переосмислила все. В усього є початок і в усього є кінець», — розповіла Даша програмі ЖВЛ.

За словами артистки, саме її діяльність впливає на стосунки. Даша зізналася, рідні її хлопця спочатку скептично ставилися до їхнього роману і не сприймали Дашу серйозно.

«Дуже багато було дорікань саме до моєї професії. Рідні мого хлопця не сприймали мене, переживали, що про мене скажуть люди. Тому я зараз як ніколи налаштована на створення сім'ї, на те, щоб розвиватися разом і бути гарним прикладом для людей», — сказала артистка.

Раніше Даша розповідала, що зустріла кохання усього свого життя. На думку артистки, саме почуття допомагають нам зберегти психологічне здоров’я під час війни.

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