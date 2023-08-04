Через активні бойові дії зростає потреба ЗСУ в бронежилетах: у ЛОКу кажуть, що будуть удосконалені

Лише за останні тижні найбільший вітчизняний виробник засобів індивідуального захисту, Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) передав майже 4 тисячі бронежилетів до Сил Оборони України. Зокрема, 1000 одиниць — прикордонникам, 500 — бригаді НГУ «Азов», 1500 — підрозділам Збройних Сил України, 350 — поліцейським та рятувальникам, а також понад 300 одиниць — працівникам критичної інфраструктури прифронтових районів.

Але через ведення Україною активних бойових дій, потреба в бронежилетах продовжує зростати, повідомили в ЛОК.

«Станом на сьогодні ми отримали термінових заявок на виробництво ще 6 тисяч комплектів і плануємо виконати їх у найближчі 2 місяці. У зв’язку з цим нами було оголошено про терміновий збір коштів для їхнього виробництва», — йдеться на сайті Львівського Оборонного Кластера.

Нові бронежилети від ЛОК будуть удосконаленого типу. Зокрема, буде збільшено функціонал і зручність використання. Так, новий бронежилет від ЛОК має систему бокового скидання — систему LOOP, яка робить цю модель набагато комфортнішою, дозволяє швидко одягнути та зняти бронежилет. Також додано спеціалізовані плечові фастекси — пряжки швидкого скиду (тепер бронежилет без проблем можна швидко розкрити і одягнути через голову. Суттєво покращена система регулювання бронежилета по об’єму, яка дозволяє добре підігнати бронежилет під бійців різної комплекції.

Нові бронежилети від ЛОК будуть удосконаленого типу

Довідково: Львівский Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів, що спеціалізується на виготовленні засобів індивідуального захисту для військових, поліцейських, медиків, журналістів, виготовляє евакуаційні жилети для дітей. На сьогодні ЛОКом вже виготовлено понад 100 тисяч захисних бронежилетів різного типу. Всі бронежилети виготовлено за рахунок благодійних пожертв та безкоштовно передано за місцем призначення.

Зробити свій внесок можна на сайті ЛОКу: http://www.ldc-ua.org/donate

36

Читайте нас у Facebook та Instagram