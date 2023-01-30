Найбільший вітчизняний виробник планує повністю закрити потреби в бронежилетах для українських медиків

В рамках здійснення своєї Другої гуманітарної місії Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) передасть майже 400 спеціалізованих бронежилетів українським медикам у Києві, Чернігові, Сумах та Харкові, які вони використовують під час евакуації важкохворих та поранених з прифронтових районів. Так, у Києві медичні бронежилети передаються Інституту серця, Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київському центру медицини катастроф. У Харкові, Сумах, Чернігові — лікарням екстреної медичної допомоги.

За статистикою, основним типом загрози для медиків швидкої допомоги, які працюють на лінії фронту є уламки скла, бетону, снарядів. Отже, медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів (ДСТУ 8782:2018), а також відповідає визначеним натівським стандартам.

Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену, що робить його не тільки міцним, але і досить легким: він важить усього 4 кг. Також жилет має зручні кишені для обладнання та яскраві розпізнавальні знаки медичної служби.

Загалом, протягом найближчого часу ЛОК планує виготовити та безкоштовно передати українським медикам 3000 спеціалізованих бронежилетів.

Нагадаємо, під час попередньої місії, в грудні минулого року, понад 500 бронежилетів було передано лікарям Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, а також — київській клініці Охматдит.

ДОВІДКА

Львівський Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів, що спеціалізується на виготовленні засобів індивідуального захисту для військових, поліцейських, медиків, журналістів, виготовляє евакуаційні жилети для дітей.

На сьогодні ЛОКом вже виготовлено майже 100 тисяч захисних бронежилетів різного типу. Всі бронежилети виготовлено коштом благодійних пожертв та безкоштовно передано за місцем призначення.

Зробити свій внесок можна на сайті ЛОКу: https://www.ldc-ua.org/

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