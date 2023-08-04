Частина Києва залишилася без світла: коли відновлять електропостачання

У Києві, який кілька днів поспіль зазнавав дронових атак, в деяких районах зникло світло. Енергетики попереджають про аварійні відключення в Святошинському районі та на Борщагівці.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

Повідомляється, що аварійне відключення сталося близько 13:20. Як повідомили в ДТЕК, енергетики відновлюють електропостачання для 120 будинків у Південній Борщагівці, Святошинського району столиці.

Наразі без світла у столиці залишилися 6 850 споживачів.

Для того, щоб з'явилось світло, споживачів перепідключать за резервною схемою до 16:00. Після цього розпочнеться ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» зазначили, що особливо важкими з точки зору навантаження на енергосистему будуть перші тижні серпня. Причиною тому є посилення спеки. Тому українців закликають економно використовувати електроенергію. Зокрема це стосується таких приладів як кондиціонери.

За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, українцям не варто позбавлятися генераторів, оскільки поки невідомо, чи будуть блекаути цієї зими. Все залежить від того, чи вдастся росія до нових ракетно-дронових атак по енергетиці України восени та взимку. При цьому в ГУР не виключають що повторення такого сценарію можливе.

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