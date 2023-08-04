Залишилась одна подія: тарологиня обнадіяла скорою перемогою України у війні

Удари, які українські військові регулярно наносять зараз по окупованому Криму і по російській території — це тільки початок.

В цьому впевнена таролог Ірина Клевер.

«Ті удари, які є зараз в Криму, це тільки початок. У планах є і далі обстріл, але бомбами закидати ніхто не буде. Раніше були плани завершення війни, але вже їх немає. Всі плани розсипаються, а знаєте чому? Тому що Україна йде так, як їй потрібно. Ми йдемо туди, куди нам потрібно. Таємного плану (про завершення війни. — Авт.) вже немає. „Вежі перевернуті“ — це означає, що все було, але вже не існує. Тобто, ми зараз робимо своє майбутнє своїми руками. Ми не йдемо за планом», — впевнена Клевер.

За словами фахівця з Таро, вона пророкувала, що перемога України наступить після трьох знакових для всього світу подій. Дві з них вже сталися. Залишилася третя — сварка світових держав.

«Коли ми побачимо сварку глав світових держав — це буде остання подія. Коли ми побачимо, що вони, глави держав посварилися, це й буде сигналом перемоги. Ми побачимо Сонце. Вже зараз почався початок великого кінця. Коли у них почнеться „гризня“, буде наш вихід і наша черга святкувати», — впевнена Ірина Клевер.

Також тарологиня передбачає, що вже у серпні 2023 року ЗСУ повертатимуть території.

«У серпні повертатимуть території. Там, де неможливо було пройти або проїхати, тепер можна пройти. Там були заміновані поля, через які неможливо було наступати. Буде розмінування. Відбуватися все буде швидко і зненацька. Це буде дуже несподіваний швидкий прорив. Буде звільнення окупованої території. Люди там звикли, що вони в окупації. Звільнення буде. Для орієнтиру», — порадувала Клевер українців.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов назвав точний місяць закінчення війни в Україні, і на його переконання, це відбудеться вже у 2024 році.

Фото Генштабу ЗСУ

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