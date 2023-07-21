Раніше не можна: Жданов назвав точний місяць закінчення війни в Україні

Попри прогнози політологів, аналітиків, військових експертів та «передбачення» астрологів, війна в Україні може повністю закінчитися наприкінці весни або початку літа 2024 року.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В своєму твердженні він спирається на думку політтехнолога Сергія Гайдая, який вважає, що постачання зброї в Україну залежить від терміну передвиборчої кампанії в США.

«Я почув у політтехнолога Сергія Гайдая, що така новина як перемога України у війні для електорату заходить за 6 місяців до виборів. Він каже, що пізніше не можна і раніше теж. Раніше — забудуть, пізніше — не встигнуть переварити і усвідомити», — зазначає Жданов.

Саме тому, якщо вірити в цю теорію, то Україна може отримати винищувачі не раніше січня-лютого 2024 року.

«Це буде марш перемоги на F-16 з розгромом залишків російських військ на нашій території. Виходить 8 травня. З цього американці можуть почати своє передвиборче турне», — пояснює експерт.

При цьому Олег Жданов нагадує про те, що наш президент після саміту НАТО говорив про ще один рік війни.

Водночас експерт ладен з більшим ентузіазмом повірити українським військовокомандувачам, як стверджують, що є шанси завершити активну фазу бойових дій до кінця цього року.

Жданов допускає, що військове керівництво України, можливо, має на увазі те, що в кінці 2023 року завершиться активна фаза бойових дій.

Нагадаємо, російський політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який підтримує Україну у боротьбі проти рф, вважає, що Україна виграє цю війну наступного року. Наступний рік для Києва буде вирішальним.

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