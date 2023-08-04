«Нафтогаз» за Чернишова не зможе сам накопичити потрібні обсяги газу до початку зими, — експерт

Група «Нафтогаз», яку з листопада 2022-го очолює Олексій Чернишов, не зможе самостійно накопичити необхідні запаси газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону, його доведеться імпортувати. Проте планів на імпорт в публічній площині компанія не озвучує. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній керівник оператора ГТС України Сергій Макогон.

«Зима буде складною, бо ворог продовжить атакувати наші енергетичні об’єкти. Достатні запаси вугілля та газу критично важливі для проходження зими. Міністерство енергетики України браво інформує, що в ПСГ вже 11,7 млрд м3 і що закачування йде з перевищенням тогорічних показників. Але це не зовсім так. На 29.07.2022 в ПСГ було вже 11,96 млрд м3 газу, а зараз тільки 11,7 млрд», — написав Макогон.

За його словами, з цих 11,7 млрд м3 близько 0,6−0,7 млрд м3 належить нерезидентам, і «Нафтогаз» до них не має стосунку. «Тобто на 29.07 ми маємо в ПСГ на 720 млн м3 менше газу, який належить резидентам України, ніж минулого року», — додає експерт.

Крім того, ще є десь 1,3 млрд м3 газу приватних видобувників, який теоретично можна рахувати як запас на зиму, бо «Нафтогаз» зможе цей газ викупити, чи отримати контроль над ним в інший спосіб.

«Тому обсяг газу в сховищах, який належить „Нафтогазу“ та може бути використаний для постачання для населення, ТКЕ та енергетиків, складає десь 9,7−9,8 млрд м3 (з врахуванням 4,6 млрд буферного газу). Тому щоб мати 14,7 млрд м3 на початок жовтня „Нафтогаз“ має закачати ще 4,8 млрд м3 за серпень та вересень. А з власного ресурсу видобутку зможе закачати десь 1,6 млрд максимум,» — підрахував Макогон.

Відтак, за його словами, без значного імпорту «Нафтогаз» не зможе мати 14,7 млрд м3 власного газу в ПСГ. «Зараз ціна в Європі на газ впала до 300 дол. за тис. м3, що є досить привабливою ціною. Але планів щодо імпорту я не чув … говорити про те що, „Нафтогаз“ зможе мати 14,7 млрд м3 на початок ОЗП не дуже коректно», — відзначає експерт.

«Теоретично „Нафтогаз“ може використовувати іншу стратегію та законтрактувати десь 1−1,2 млрд м3 для імпорту в грудні-березні, що також дозволить знизити ризики проходження ОЗП. Але інформації про такі плани немає, а є заяви про створення запасів для проходження ОЗП. Інформації наразі замало щоб робити висновки, але навіть озвучена інформація змушує турбуватись. Особливо враховуючи інформацію про недостатність запасів вугілля, бо газ та вугілля зазвичай балансують один одного на ТЕЦ/ТЕС», — підсумував він.

Раніше ЗМІ уже писали про те, що голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов провалив підготовку до опалювального сезону в частині закачування газу до сховищ.

«Попри оптимістичні заяви Чернишова, експерти ринку сумніваються в можливості суттєво наростити державний видобуток. Тобто виходить, що купувати доведеться за кордоном, що значно дорожче за внутрішній видобуток», — йшлося в матеріалі.

За цих обставин у «Нафтогазі» говорять про експорт газу. Водночас компанія пролобіювала в уряді поправку, згідно з якою підприємства теплокомуненерго в примусовому порядку розраховуються з ним за газ, незалежно від того, якими є борги споживачів (наразі 36 млрд грн). Це ставить під загрозу опалювальний сезон в громадах з населенням понад 6 млн людей, заявили в Асоціації міст України.

«Чернишов за таких умов може ставити перед собою „амбітну мету“ вивести „Нафтогаз“ на прибутковість. Але якою ціною? Не інвестуючи у видобуток? Не закуповуючи вчасно газ? Віджимаючи кошти в місцевих теплокомуненерго у змові з урядом… Виглядає, що в такий спосіб „Нафтогаз“ не лише сам провалює підготовку до опалювального сезону, але й тягне за собою на дно увесь комунальний сектор в країні», — додавали тоді автори видання.

Раніше голова правління державної компанії «Нафтогаз України» Олексій Чернишов запевнив українців, що ціна на газ для населення залишатиметься стабільною — 7,96 грн за кубометр блакитного палива — аж до 30 квітня 2024 року.

Фото: НАК «Нафтогаз України»

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