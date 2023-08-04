«Неймовірна!»: Лілія Ребрик викликала захват у мережі

Популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно повернулась з закордонної відпустки, на своїй сторінці у соціальній мережі здивувала підписників спортивними навичками, залишивши оптимістичне послання. У себе в блозі вона виклала відеозапис виконаних вправ із гімнастичним снарядом — обручем. Лілія знялася в танцювальній студії в темній приталеній сукні, вправно тримаючи обруч.

«Просто як нагадування, що колись ми всі повернемося до нормального життя», — підписала відео Лілія.

Підписники відразу почали робити компліменти ведучій.

«Шалено жіночно, — написали у коментарях. — Так легко у вас це виходить. Хочеться дивитись і дивитись».

«Ліліє, ви — фантастична жінка! - відгукнулися на відео. — Приклад для всіх жінок!»

«Неймовірна у всіх сферах», — не скупилися на компліменти шанувальники.

Нагадаємо, Лілія Ребрик займалася художньою гімнастикою з дитинства, і зараз ці навички допомагають їй легко сідати на шпагат. Вона стала майстром спорту з художньої гімнастики ще у тринадцять років.

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