«Неймовірна!»: Лілія Ребрик викликала захват у мережі
Популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно повернулась з закордонної відпустки, на своїй сторінці у соціальній мережі здивувала підписників спортивними навичками, залишивши оптимістичне послання. У себе в блозі вона виклала відеозапис виконаних вправ із гімнастичним снарядом — обручем. Лілія знялася в танцювальній студії в темній приталеній сукні, вправно тримаючи обруч.
«Просто як нагадування, що колись ми всі повернемося до нормального життя», — підписала відео Лілія.
Підписники відразу почали робити компліменти ведучій.
«Шалено жіночно, — написали у коментарях. — Так легко у вас це виходить. Хочеться дивитись і дивитись».
«Ліліє, ви — фантастична жінка! - відгукнулися на відео. — Приклад для всіх жінок!»
«Неймовірна у всіх сферах», — не скупилися на компліменти шанувальники.
Нагадаємо, Лілія Ребрик займалася художньою гімнастикою з дитинства, і зараз ці навички допомагають їй легко сідати на шпагат. Вона стала майстром спорту з художньої гімнастики ще у тринадцять років.
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