Орбакайте показала, як зараз виглядає перший чоловік Примадонни, а Галкін — чим займається її син (відео)
Співачка Алла Пугачова протягом чотирьох років була одружена з артистом цирку Миколасом Орбакасом. У 1971 році у подружжя народилася дочка Христина Орбакайте.
Незважаючи на те, що потім у Примадонни було ще чотири чоловіки, тато і дочка завжди підтримували зв'язок, і Христина кожного року приїжджала на канікули до Орбакаса у Литву.
І навіть зараз, відвідавши маму у Юрмалі, жінка повезла свої сімейство до тата.
Про це вона написала у соціальній мережі.
«Привезла своїх у місце свого босоногого дитинства. Відвідали тата в Паланзі, а в селі Швянтойї прогулялися в дюнах моїми дитячими спогадами. Так, папуль, давай, показуй», — розповіла донька Примадонни.
Своєю чергою, п'ятий чоловік Пугачової, 46-річний російський шоумен Максим Галкін, оприлюднив в Instagram ролик, у якому показав свого дев'ятирічного сина Гаррі.
«Підкорення сосен», — написав він.
У ролику Гаррі спустився по тросу, натягнутому між соснами. Хлопчик повідомив, що перебуває на висоті восьми метрів.
Галкін вказав локацію — Юрмала (Латвія). Туди сім'я Галкіна приїхала на фестиваль, який проводила латвійська співачка Лайма Вайкуле.313