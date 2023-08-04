Орбакайте показала, як зараз виглядає перший чоловік Примадонни, а Галкін — чим займається її син (відео)

Співачка Алла Пугачова протягом чотирьох років була одружена з артистом цирку Миколасом Орбакасом. У 1971 році у подружжя народилася дочка Христина Орбакайте.

Незважаючи на те, що потім у Примадонни було ще чотири чоловіки, тато і дочка завжди підтримували зв'язок, і Христина кожного року приїжджала на канікули до Орбакаса у Литву.

І навіть зараз, відвідавши маму у Юрмалі, жінка повезла свої сімейство до тата.

Про це вона написала у соціальній мережі.

«Привезла своїх у місце свого босоногого дитинства. Відвідали тата в Паланзі, а в селі Швянтойї прогулялися в дюнах моїми дитячими спогадами. Так, папуль, давай, показуй», — розповіла донька Примадонни.

Своєю чергою, п'ятий чоловік Пугачової, 46-річний російський шоумен Максим Галкін, оприлюднив в Instagram ролик, у якому показав свого дев'ятирічного сина Гаррі.

«Підкорення сосен», — написав він.

У ролику Гаррі спустився по тросу, натягнутому між соснами. Хлопчик повідомив, що перебуває на висоті восьми метрів.

Галкін вказав локацію — Юрмала (Латвія). Туди сім'я Галкіна приїхала на фестиваль, який проводила латвійська співачка Лайма Вайкуле.

313

Читайте нас у Facebook та Instagram