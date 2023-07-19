«Саме тут знімав Федеріко Фелліні»: донька Примадонни в купальнику з відвертим декольте поніжилася на яхті

Відвідавши у Юрмалі свою маму, Аллу Пугачову, 52-річна Христина Орбакайте влаштувала подорож європейськими містами разом з чоловіком Михайлом Земцовим, дочкою Клавдією та сином Дені.

Сім'я Христини побувала у Вероні, після чого зупинилася у місті Каттоліка. Там подружжя влаштувало романтичне побачення без дітей. Христина та Михайло орендували яхту і вирушили на водну прогулянку південним узбережжям Адріатичної Рів'єри.

Для прогулянки Орбакайте змінила повсякденний одяг на біле квіткове монокіні і накинула на плечі туніку з леопардовим принтом. Вбрання підкреслило підтягнуту засмаглу фігуру поп-зірки.

Старша донька Алли Пугачової помилувалася мальовничими краєвидами на Адріатичне море та гори.

«Саме тут знімав свої фільми Федеріко Фелліні. Коротше, La Dolce Vita», — пояснила артистка.

Шанувальники були захоплені тим, як Христина виглядає у 52 роки. Багато хто обсипав її компліментами. «Які класні», «Ось це фігура», «Чоловік у шикарній формі», «Відчувається це гаряче повітря і свіжий бриз», — стали писати у мережі.

А сама Пугачова тим часом готується взяти активну участь у пісенному фестивалі, який проводить у Юрмалі її подруга Лайма Вайкуле. Концерти в Латвії також дасть чоловік Примадонни Максим Галкін.

Як відомо, родина Пугачової-Галкіна залишиться в Юрмалі до кінця літа. Для комфортного перебування відомо, сім'я орендувала розкішну віллу «Марта».

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