Розкол поглиблюється: Чарльз III не покликав Гаррі і Меган на поминки з нагоди роковин від дня смерті Єлизавети II

Король Великобританії Чарльз III вирішив не кликати свого молодшого сина принца Гаррі та його дружину Меган Маркл на поминки з нагоди роковин від дня смерті Єлизавети II.

Про це пишуть британські ЗМІ з посиланням на інформацію інсайдера з королівського палацу.

Згідно з інформацією джерела, члени королівської родини на чолі з Чарльзом III і його дружиною Каміллою зберуться 8 вересня в Балморалі, щоб вшанувати пам'ять королеви. Проте принца Гаррі з Меган Маркл не запросили на ці «приватні поминки», хоча вони у цей час будуть у Європі. Так, візит принца Гаррі та його дружини запланований на 9 вересня до Німеччини на відкриття Ігор нескорених у Дюссельдорфі. Це буде перша спільна поява пари у Європі після похорону королеви.

У повідомленні з палацу також зневажливо зазначили, що «якщо принца Гаррі з дружиною не занесли в жоден із планів, то вони знайдуть спосіб показати значущість по-своєму».

В пресі вважають, що причина такого «демаршу» з боку королівської родини — те, що раніше принц Гаррі у своїх мемуарах «Запасний» з образою розповів про прощання з Єлизаветою II. За словами герцога, його не запросили на літак, яким відправлялись члени сім'ї до Балморалу. Тож він не встиг прилетіти і попрощатися з бабусею до моменту її відходу з життя.

Нагадаємо, що Єлизавета IІ померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

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