Усупереч чуткам: Меган Маркл приєднається до принца Гаррі під час його перебування в Європі

Принц Гаррі та Меган Маркл мають намір разом відвідати «Ігри нескорених», які відбудуться у вересні в Дюссельдорфі, Німеччина (торік змагання проходили у Гаазі). Церемонія відкриття та початок ігор заплановано на 9 вересня, тобто наступного дня після першої річниці смерті королеви Єлизавети ІІ.

Були підстави вважати, що ця жалобна дата завадить Сассексам прилетіти до Дюссельдорфа. Крім того, якщо присутність на іграх принца Гаррі не ставилася під сумнів (все-таки він є їхнім засновником), то чи захоче супроводжувати чоловіка Меган, викликало сумніви на тлі чуток про те, що їхній шлюб переживає далеко не найкращі часи.

І ось 2 серпня німецька газета Rheinische Post повідомила, що герцогиня підтвердила: вона буде модераторкою завершального дня «Ігор нескорених». Меган виступить з «емоційною промовою» перед учасниками змагань та їхніми сім'ями. А принц Гаррі виголосить промову на церемонії закриття.

Повідомлення не містить жодної інформації про те, чи візьмуть Сассекси із собою в поїздку дітей — сина Арчі та дочку Лілібет. Також не ясно, чи мають намір Гаррі та Меган відвідати Велику Британію, скориставшись своїм перебуванням у Європі.

Тим часом влада Дюссельдорфа має додатковий головний біль: доведеться вживати підвищених заходів безпеки, оскільки герцог і герцогиня після травневого інциденту в Нью-Йорку дуже нервують.

Нагадаємо, тоді Гаррі супроводжував Меган на церемонії вручення премії Women in Vision. Після її завершення, як стверджували потім Сассекси, таксі, яким вони їхали, переслідували на машинах папараці. Поводилися вони вкрай агресивно, що мало не призвело до аварії та жертв.

Папараці ці заяви спростували. За їхніми словами, а також згідно зі свідченнями водія таксі, Гаррі та Меган дещо перебільшили те, що було насправді.

Однак поїздка до Дюссельдорфа поки заявлена як перша поява Сассексов на публіці після інциденту в Нью-Йорку. Цілком можливо, що Меган і Гаррі спробують вичавити зі свого перебування в Німеччині максимум.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пожити окремо — на різних континентах.

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