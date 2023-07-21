Принц Гаррі та Меган Маркл хотіли скористатися літаком президента США: що відповіли в Білому домі

Принц Гаррі та Меган Маркл хотіли повернутися до Сполучених Штатів на президентському літаку (Air Force One) після похорону королеви Єлизавети II, але Білий дім відхилив це прохання. Про це стало відомо тільки зараз, через майже рік. Як повідомляє британська газета The Daily Mail, в адміністрації президента Джо Байдена не хотіли «викликати ажіотаж», дозволивши Сассексам приєднатися до глави держави і першої леді.

І це був не перший випадок, коли Гаррі та Меган дуже хотіли показати всім, що вони близько знайомі з американським президентом. Герцог Сассекський кількома місяцями раніше запросив Джилл Байден на «Ігри нескорених» (Invictus Games). Перша леді відхилила запрошення через побоювання, що британська королівська сім'я може бути ображена її присутністю на змаганнях.

Передбачається, що обидві невдалі ініціативи були частиною кампанії Сассексів щодо набуття політичного впливу в США, після того як вони влаштувалися в Каліфорнії. Меган публічно виступала за оплачувану відпустку за сімейними обставинами перед законодавцями на Капітолійському пагорбі, а в кулуарах прагнула встановити особистий зв'язок із Байденами, стверджує видання.

Меган і Гаррі випробували безліч методів, зокрема запрошення для першої леді США відвідати «Ігри нескорених» і спробу зійти на борт президентського літака.

Але в Білому домі прекрасно розуміли, наскільки напруженими були стосунки між Сассексами і Букінгемським палацом. Навіть присутність Гаррі та Меган на похороні Єлизавети II не стала кроком до примирення. Тож герцог і герцогиня отримали ввічливу відмову.

Для президентського подружжя все стало очевидно 19 вересня 2022 року, коли Джо та Джилл Байден прилетіли до Лондона, щоб попрощатися з королевою. Вони побачили, що Гаррі та Меган напередодні поминальної служби не запросили на прийом у Букінгемському палаці, де король Чарльз III і королева-консорт Камілла вітали світових лідерів і членів королівської сім'ї з інших країн перед церемонією похорону.

Букінгемський палац тоді пояснив, що Сассекси більше не є «членами королівської сім'ї, які працюють».

Уявляєте, який удар було завдано по самолюбству Меган Маркл?! Герцогиня, ймовірно, вже бачила у своїй уяві цю грандіозну фотосесію: вона і Гаррі піднімаються трапом знаменитого біло-блакитного Air Force One і махають руками разом з президентом і першою леді Сполучених Штатів!

Білий дім і Букінгемський палац відмовилися коментувати цю історію. Представник герцога і герцогині Сассекських також не відповів на запит про коментарі, надісланий йому редакцією The Daily Mail.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принцу Гаррі та Меган Маркл пророкують нерадісні перспективи — їхнє майбутнє висить на волосині.

365

Читайте нас у Facebook та Instagram