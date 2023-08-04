Міністерство фінансів несе безпосередню відповідальність за схеми ухилення від сплати податків під час експорту українського зерна до Європи, оскільки саме це відомство відповідає за роботу податкової і митної служб. Серед іншого, саме через зловживання цих органів Україна втратила щонайменше $ 140 млн податкових надходжень через продаж зерна через сумнівні компанії, у тому числі фіктивні. Про це пише команда Центру протидії корупції на Facebook.

У ЦПК посилаються на опубліковане нещодавно розслідування міжнародної групи журналістів OCCRP, яка виявила, що зерно з України експортується через сумнівні фірми. При цьому податкові і митні органи, підпорядковані безпосередньо Міністерству фінансів, знали про це.

Наприклад, згідно з розслідуванням, митники знехтували перевіркою понад 600 потенційно підозрілих експортерів зерна.

«Ці компанії «мали ризики ухилення від сплати податків, не повертали свої валютні доходи за межі України, як вимагає закон, та здійснювали відмивання грошей… В деяких випадках співробітники Митного управління спілкувалися з керівниками компаній лише телефоном або відеозв'язком і не перевіряли їх особи. … більше половини експортерів не подавали митних декларацій, а документи тих, хто подавав, здебільшого схвалювали протягом 90 хвилин з моменту отримання. На одну декларацію витрачалося лише дев'ять хвилин», — йдеться в розслідуванні

«Показано схему, через яку ділки із податкової та митниці допомагали „сірим“ та „чорним“ фірмам імпортувати зерно в ЄС на мільйони євро. І податкова, і митниця — в структурі управління Міністерства фінансів. Частина цих фірм не сплачувала податки — тобто, бюджет від продажу зерна отримав 0. Інша частина — мала підставних власників, що очевидно не показує нас надійними партнерами для ЄС у бізнесі. Щонайменше 140 млн доларів збитків для держави», — йдеться в дописі.

В ЦПК нагадали, що зброю та зарплати для військових Україна покриває з власних бюджетних надходжень.

«Гроші МВФ та інших партнерів йдуть на соціальні виплати та економічну підтримку. Тож через ділків у податковій і митниці ми (а) втрачаємо ресурси; (б) втрачаємо кредит довіри у світі. Тобто, однією рукою Мінфін працює над залученням грошей до України, іншою — підпорядковані установи зводять всі зусилля нанівець», — йдеться в дописі.

Натомість, раніше в інтерв’ю Економічній правді міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що робота податкової служби і митниці під час війни не входить до його першочергових пріоритетів, оскільки обидва органи збирають податки і направляють їх в бюджет.

При цьому Марченко констатує наявність корупційної співпраці між митниками на місцях та представниками інших правоохоронних органів.

«Персоналії не мають визначати діяльність таких систем як податкова та митниця. Я постійно думаю про те, як Міністерству фінансів, яке формує політику, створити такі умови, щоб від прізвищ не залежало нічого, щоб вони були просто адміністраторами певних функцій. На жаль, до діяльності правоохоронних органів в частині їх взаємодії з митницею в мене сотня запитань. Коли ти призначаєш митника, у нього вибір невеликий: або сісти, якщо ти не погоджуєшся з правилами, або взаємодіяти. Тому вони обирають друге, незалежно від посади. Я хочу, щоб цього не було», — заявив Марченко.

Він також додав, що йому не цікаво, чи впливають на діяльність податкової і митниці голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев і заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, у чому останніх часто звинувачують преставники бізнесу.

Згідно з положенням про Міністерство фінансів, Мінфін, серед іншого, «забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства». Тобто податкова і митна служби перебувають у безпосередньому підпорядкуванні міністерства, яке доводить до них плани виконання бюджетних надходжень, а також визначає кадрову політику в цих відомствах.

Нагадаємо, раніше голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник звинуватив податківців у перешкоджанні діяльності фермерів з деокупованих і прифронтових територій України.

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