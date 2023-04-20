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Окупантам буде несолодко: Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot

15:21 20 квітня 2023
Patriot

Німеччина передала Україні обіцяну систему протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських атак. Про це повідомив німецький уряд на своїй сторінці, присвяченій допомозі Україні у сфері озброєнь. За інформацією Deutsche Presse-Agentur, оперативні групи українських військовослужбовців, підготовлені США та Німеччиною, нещодавно продемонстрували свої можливості під час спільних навчань на військовому полігоні одного з партнерів НАТО.

Patriot (радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою для перехоплення на цілі) є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Цей ЗРК може використовуватися для боротьби з ворожими літаками, балістичними та крилатими ракетами. На відстані близько 100 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів оборонні ракети можуть вражати цілі в уявному колі навколо позиції — залежно від використовуваної ракети. Німеччина разом зі США домовилися надати Україні по одній системі сучасної протиповітряної оборони для захисту від російських атак, які все частіше націлені на цивільну інфраструктуру країни.

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