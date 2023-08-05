Військовий Мирослав Гай пояснив, чим може загрожувати скасування строкової служби в Україні, тим більш під час війни.

«Про строкову службу. Зараз в Україні все частіше лунають думки від великих політиків, а до цього й від великих воєнних, що строкову службу треба скасувати, замінивши контрактною, — пише Мирослав Гай. — Були навіть ідеї, що ТРО вчитиме населення базовим навичкам замість строкової служби. Таку ідею мені, зокрема, озвучував один з командувачів до 22 року, сподіваюсь, що він у розшуку. Я вважаю, що ця ідея була внесена росіянами, та нав'язувалася їхніми агентами в інформаційному полі України.

Пару років тому спілкувався з високопосадовцем міністерства оборони Німеччини на цю тему. Він запитав мою думку щодо кількох нових законів, я пояснив свою позицію, а потім він сказав мені таке: «Ми вже декілька років намагаємось повернути строкову службу в Німеччині, але є проблеми із законодавством, а головне — ми не можемо повернути розпущену інфраструктуру комісаріатів (у них вони інакше називались): облік, медичні комісії тощо. Людей та фахівців немає. Якщо ви знищите строкову службу та систему мобілізації, то вже не поновите».

Це буквально дослівно.

Всіх, хто під час війни вирішить прибрати строкову службу, я ввавжатиму російським агентом впливу або корисним ідіотом для рф.

Україна має стати європейським Ізраїлем, де строкову службу має пройти все населення, а без служби в армії неможливо було б влаштуватися на роботу в державному секторі.

Цього маємо прагнути.

P. S. Додам ще думку. Хабарі у військоматах — це не нове явище. Ще з радянщини, якщо ти не міг вступити у виш, то родина давала хабаря, і це була ознака багатої родини, в якій народився бездар, що не може вступити в інститут навіть за хабар. Служити в Армії стало почесним після 14 року. Сили оборони зараз забеспечують первинний інстинкт людини та нації — безпеку.

А я б заборонив обіймати посади на державній службі без попередньої служби в ЗСУ чи Силах оборони. Хабар, як явище, поганий. Але на мою думку, треба ситуацію повернути так, аби люди давали хабарі, щоб потрапити в ЗСУ, бо без цього не отримати посаду навіть вчителя в школі".

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