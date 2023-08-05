У Грузії, влада якої нещодавно дозволила польським лікарям провести обстеження колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії. Про це повідомили у пресслужбі МЗС, інформує Суспільне.

«Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові понад 20 людей вважаються зниклими безвісти, загинуло щонайменше 11 людей. У розшуку перебувають близько 25−29 людей, цифри постійно змінюються. Евакуювали 210 людей.

Пізніше стало відомо, що в Грузії загинула українська журналістка Аліна Поліковська. Про це повідомили її колеги у соцмережах. Там вона жила з чоловіком та трьома дітьми. Її знайшли. Їх — ще ні.

У грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту. Понеділок, 7 серпня, оголошено в Грузії днем жалоби.

Шові — курортне селище у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті, в Онському муніципалітеті. Курорт Шові розташований на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Грузії через стихійне лихо на гірському курорті Шові.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Туреччині розбився автобус із туристами. Загинула громадянка України.

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