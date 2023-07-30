Автобус із туристами розбився у Туреччині, загинула громадянка України (фото)

В Туреччині, де раніше перекинувся автобус, в туристичному місті Аланія мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули дві людини, в тому числі одна громадянка України, повідомляє Суспільне з посиланням на TRT Haber.

«Екскурсійний мікроавтобус віз казахстанських туристів трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку», — йдеться у повідомленні.

Поліція, жандармерія та медичні бригади були відправлені на місце події після отримання повідомлення.

«Встановлено, що водій туристичного мікроавтобуса та український гід загинули на місці події», — зазначає видання.

12 туристів, 6 з яких отримали серйозні травми внаслідок аварії, доправили до місцевих лікарень. Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих відправили до моргу муніципалітету Аланії.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель українки.

«Сьогодні вранці в на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджалар трапилась ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій — громадянин Туреччини та гід — громадянка України», — розповіли в міністерстві.

МЗС уточнює роботодавця та контактні дані родичів загиблої українки. Справою займається консульство України в Анталії.

Як повідомило агенство «Укрінформ» з посиланням на інформаційне агентство DHA, загиблій українці було 26 років. Аварія сталася вранці на трасі Аланія-Манавгат.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на півдні Туреччини у моторошній автокатастрофі за участю пасажирського автобуса та швидкої допомоги загинули 16 людей.

Фото: DHA

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