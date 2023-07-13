Влада Грузії дозволила польським лікарям провести обстеження Саакашвілі

До Грузії прибула група польських лікарів для проведення комплексного медичного обстеження Міхеіла Саакашвілі. Фахівці з польського Союзу гуманітарно-медичної допомоги (ZPHM) вже розпочали роботу, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що Євросоюз ухвалив рішення направити медиків до колишнього президента Грузії ще пів року тому. Однак грузинська влада різними методами затягувала видачу дозволу.

Про це заявив журналістам і адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі.

«Після шести місяців зволікань уряд нарешті дозволив лікарям відвідати Міхеіла Саакашвілі у лікарні. Вони вивчають його стан та згодом зроблять свої висновки», — сказав юрист.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на початку липня Саакашвілі, який є громадянином України, дали можливість взяти участь відеозв'язком у черговому засіданні суду, який розглядає його справу. Колишнього президента звинувачують у розгоні мітингу у 2007 році. Саакашвілі був виснажений до невпізнання.

У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що «росія руками грузинської влади вбиває українського громадянина Міхеіла Саакашвілі». Він закликав Грузію відправити політика на лікування до України та доручив МЗС запропонувати послу Грузії Георгію Закарашвілі покинути країну, щоб провести консультації у Тбілісі. Невдовзі після цього грузинський посол залишив Київ.

Ще на початку квітня Саакашвілі надіслав американському виданню Politico листа, в якому заявив, що помирає в ув'язненні. Хоча він і утримується в лікарні, реальну медичну допомогу йому ніхто не надає. Він закликав США, ЄС та міжнародну спільноту разом зробити все можливе для порятунку його життя.

Нагадаємо, Саакашвілі повернувся до Грузії в ніч проти 29 вересня 2021 року та вже 1 жовтня був заарештований. Проти нього порушено п'ять кримінальних справ. На знак протесту колишній президент оголосив у в'язниці голодування. Воно тривало 50 діб. Його перевели з камери до військового шпиталю у Горі для реабілітації. У лютому 2022 року Саакашвілі повернули до в'язниці, де він оголосив друге голодування. Політик витримав 20 діб. У середині травня 2022 року через погіршення здоров'я його помістили до приватної клініки в передмісті Тбілісі, де він відтоді перебуває в окремій палаті під вартою.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у заарештованого в Грузії Саакашвілі народилася дитина в Україні.

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