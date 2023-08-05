МАГАТЕ запевняє, що на дахах Запорізької АЕС немає мін

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не знайшло мін або вибухових речовин на дахах і в машинних залах Запорізької атомної електростанції, яка окупована російською армією. Нагадаємо, на супутникових знімках було видно невідомі об'єкти на даху четвертого реактора ЗАЕС.Після «неодноразових запитів» організація отримала «безперешкодний» доступ до дахів «двох реакторів», а також змогла оглянути дахи машинних залів, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті організації.

Експерти запевняють, що не виявили жодних вибухових речовин або мін на дахах третього і четвертого реакторних корпусів або в машинних залах АЕС. МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів інших чотирьох блоків електростанції.

МАГАТЕ також повідомило, що міни, вперше виявлені 23 липня, у вівторок все ще були присутні в окупованій росією буферній зоні. Однак, за даними організації, вони не становлять загрози для безпеки станцій.

Додамо, що на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції українські сапери виявили дві російські міни.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко попередив, що росія може здійснити відкладений теракт на станції після того, як АЕС повернеться під контроль України.

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