Нещодавно в українській військовій розвідці попереджали, що росіяни підготувалися до теракту на захопленій Запорізькій АЕС, де заміновано ставок-охолоджувач, а начинена вибухівкою техніка розміщена поблизу чотирьох з 6 енергоблоків станції.

Наразі в ГУР МО України констатують, що останніми днями окупаційний контингент поступово залишає територію ЗАЕС. Так, одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян. Рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «росатомом» — вони мають покинути станцію до 5 липня. Бажано — у напрямку тимчасово окупованого Криму.

«На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева. Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів», — зазначили в ГУР та додали, що персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Варто зазначити, що напередодні постпред країни-агресорки в ООН нєбєнзя пошириу Радбезі листа, в якому стверджується, що рф «не планує підривати ЗАЕС», і міститься заклик до генсека Організації Об`єднаних Націй «змусити Київ утриматися від провокацій».

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що у випадку теракту на Запорізької АЕС радіоактивний фон, який може утворитися після події, триматиметься близько одного дня. Протягом цього часу, якщо не будуть оголошені евакуаційні заходи, кожен громадянин має залишатися в приміщенні, закривати вентиляцію та вимикати кондиціонери. Важливо щільно заткнути отвори у будинках або квартирах, наприклад, вологою тканиною або скотчем.

Фото зі сторінки ГУР МО

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