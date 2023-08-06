«Перше фото в новому складі»: сімейство Зінченків розчулило мережу знімками з новонародженою дочкою

Футболіст «Арсеналу» та збірної України Олександр Зінченко, який узяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine у Лондоні, разом із дружиною Владою Седан влаштували яскраву сімейну фотосесію.

«Наше перше фото в новому складі», — підписала дружина футболіста під знімками, на яких щасливі батьки та старша дочка Єва позують із новонародженою. При цьому ім'я другої доньки Олександр та Влада поки не розголошують — щоправда, всюдисущі англійські журналісти все ж таки довідалися, що малечу назвали Леєю.

Нагадаємо, що друга дитина в сімействі Зінченка народилася 2 серпня, а днем раніше старша Єва відсвяткувала свій другий день народження. «2 роки — і вже все робиш „сяяяма“. Ми з мамою тебе дуже сильно любимо та вітаємо тебе з твоїм днем народження, наш янголе», — підписав Олександр під фотографією дитини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шикарна Бех-Романчук разом із чоловіком-чемпіоном «похуліганили» на даху будинку в Парижі.

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