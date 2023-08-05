Гол-шедевр від Зеєдорфа та «Ой, у лузі червона калина» від «Бумбокс»: Шевченко і Зінченко зібрали у Лондоні легенд футболу та гроші для України (відео)

У суботу, 5 серпня, на знаменитій арені «Стемфорд Брідж» у Лондоні відбувся благодійний матч Game4Ukraine між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка, у якому взяли участь легенди світового футболу, чинні гравці англійської прем'єр-ліги, а також популярні музиканти, актори та ведучі. Перед початком поєдинку гімн України віртуозно виконала Джамала, а у перерві зустрічі Андрій Хливнюк (після матчу він знову повернеться до лав ЗСУ) та «Бумбокс» завели публіку хітом «Ой, у лузі червона калина».

При цьому на 24-й хвилині гру призупинили, щоб віддати шану всім, хто бореться за свободу України. Заповнений «Стемфорд Брідж» і всі учасники матчу (зокрема головний тренер нашої збірної Сергій Ребров і півзахисник «Челсі» Михайло Мудрик, які взяли участь у грі) влаштували овації.

Команда Шевченка — команда Зінченка — 2:2

Команда Шевченка (стартовий склад): Чех, Оддо, Каннаваро, Піке, Сержіньо, Зеєдорф, Дзола, Макелеле, Коул, Ето'О, Шевченко. Тренер — Емма Хейз.

Команда Зінченка (стартовий склад): Леманн, Санья, Морган, Ріїсе, Кліші, Пірес, Жілберто Сілва, Вілшир, Зінченко, Айєгбені, Нобл. Тренер — Арсен Венгер.

Голи: Зедорф (42), Галлас (78) — Нобл (38), Срна (52).

Зазначимо, що всі кошти, отримані від проведення поєдинку на домашній арені «Челсі», будуть спрямовані на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого російськими окупантами у березні минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко за великі гроші продав прапор України з автографом Зеленського.

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